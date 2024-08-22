Россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ

В последнее время участились случаи мошенничества, направленного на пожилых граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Злоумышленники разрабатывают все более изощренные схемы, используя доверчивость и уязвимость пенсионеров. Одна из таких схем связана с предложением фиктивных льгот на оплату коммунальных услуг, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Мошенники, представляясь сотрудниками энергоснабжающих компаний или других организаций ЖКХ, обращаются к пенсионерам с заманчивым предложением оформить специальную льготу. Они могут ссылаться на различные поводы: юбилей компании, государственную программу поддержки или даже личную инициативу руководства. Цель злоумышленников — заполучить личные данные жертвы и доступ к ее финансам», — объяснил он.

По его словам, схема работает следующим образом: сначала мошенники звонят пенсионеру и сообщают о возможности получить значительную скидку на оплату коммунальных услуг. Они могут упоминать о возврате якобы переплаченных сумм за предыдущие периоды. Для оформления «льготы» просят предоставить персональные данные, включая паспортные и банковские реквизиты.

«Далее злоумышленники могут попросить пройти по ссылке, отправленной на электронную почту или в мессенджер, якобы для подтверждения льготы. На самом деле, эта ссылка может вести на фишинговый сайт, где пенсионера просят ввести логин и пароль от личного кабинета на портале Госуслуг или в онлайн-банкинге», — добавил Бондарь.

Получив доступ к личным кабинетам и банковским счетам, мошенники могут не только похитить денежные средства, но и оформить кредиты на имя жертвы. В некоторых случаях они даже переключают пенсионера на якобы сотрудников Центрального банка или правоохранительных органов, которые, используя методы социальной инженерии, могут убедить жертву перевести все сбережения на «безопасный счет» или даже переоформить недвижимость.

«Важно помнить, что настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не запрашивают личные данные по телефону и не предлагают оформить льготы таким образом. Все законные льготы и субсидии оформляются через официальные каналы: многофункциональные центры, органы социальной защиты или портал Госуслуг», — подчеркнул эксперт.

В случае если вы или ваши близкие все же стали жертвами мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и заблокировать все банковские карты и счета.

«Осведомленность о подобных схемах и бдительность — ключевые факторы в борьбе с мошенничеством. Важно распространять информацию о новых видах обмана среди пожилых людей и их родственников, чтобы предотвратить новые случаи мошенничества и защитить наиболее уязвимые слои населения», — резюмировал Бондарь.

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