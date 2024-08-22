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В Госдуме призвали ввести единые для всех регионов премии за любовь и верность

Депутат Буцкая: в России нужна единая награда за любовь и верность

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Во время празднования Дня семьи, любви и верности в разных регионах России жителям вручают награды за долгие и крепкие браки. Однако единства нет, суммы выплат колеблются от 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, поэтому необходимо ввести общероссийскую единую награду россиянам за любовь и верность, заявила RT зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Кто-то поздравляет тех, кто прожил вместе 35 лет, кто-то — 50 лет. Нам очевидно нужна единая федеральная награда за любовь и верность», — отметила депутат.

Она призвала вручать награду 8 июля – в день главного семейного праздника, подчеркнув, что вместе с наградой и статусом должна идти материальная поддержка. В ближайшее время депутаты продолжат работу в этом направлении и соответствующие меры будут приняты, пообещала Буцкая.

Напомним, осенью депутаты планируют внести на рассмотрение доработанный законопроект о закреплении выплат семейным парам, которые состоят в официальном браке 20 лет и более. Накануне председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала инициативу, призвав профинансировать ее за счет средств, вырученных после введения прогрессивной шкалы налогообложения. С ней согласилась зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина – она подчеркнула, что такая мера позволит повысить рождаемость.

В Госдуме ранее рассказали о новых выплатах, которые будут назначаться автоматически.

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