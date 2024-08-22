Житель Набережных Челнов полгода жил с восьмиклассницей и получил срок, когда стал отцом

Молодого человека из Набережных Челнов осудили за половую связь с восьмиклассницей, которая родила ему ребенка. О решении суда сообщает Chelny-biz.ru.

Два года назад 14-летняя школьница познакомилась с 18-летним юношей в соцсетях. Она сразу сообщила новому знакомому свой реальный возраст, но это не смутило молодого человека. Вскоре пара съехалась и стала жить вместе. По данным издания, в полиции узнали об их связи, когда в местную больницу поступила юная роженица.

Оказалось, что обвиняемый более полугода жил с девушкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. Та заявила, что вступила с ним в половые отношения по обоюдному согласию, но в итоге против мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям. Его обвинили в сношении с несовершеннолетней и совершении развратных действий в отношении подростка. В итоге суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы на два года.

В прокуратуре объяснили, что подсудимого могли освободить от наказания, если бы он вступил в брак с матерью своего ребенка, но к настоящему времени челнинец уже разорвал с ней отношения и не принимает никакого участия в воспитании младенца.

Ранее в сношении с несовершеннолетней обвинили лидера движения инцелов Поднебесного.