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Глава Союза староверов: папа Римский призывает к переговорам на фоне запрета УПЦ

Глава Союза староверов Севастьянов заявил, что папа Римский осуждает запрет УПЦ

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск призывает к началу переговоров между Россией и Украиной на фоне запрета Украинской православной церкви. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с понтификом.

«Папа Франциск осуждает любое давление на Украинскую Православную Церковь, считая любой запрет актом религиозного гонения. Никакая церковь и религиозная группа не должна подвергаться запретам и давлению, где бы она ни находилась и какие бы взгляды ни исповедовала. Религиозная свобода — основа любого цивилизованного общества. Любая агрессия порождает только ответную агрессию. Поэтому папа призывает к началу полномасштабного диалога на Украине, который должен привести к долгосрочному справедливому миру для всех», — рассказал Севастьянов.

По его словам, Ватикан готов оказать личное содействие для примирения сторон конфликта.

«Именно сейчас папа видит идеальные условия для начала полномасштабных переговоров и готов оказать им всяческое содействие, предоставив территорию Ватикана и свое личное посредничество для таких переговоров. Только любовь и всепрощение способны привести к окончанию конфликта и наступлению долгожданного мира для всех», — заключил глава Союза староверов.

Во вторник, 20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. После подписания и обнародования закон официально вступит в силу.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в ответ на это назвал запрет УПЦ актом беззаконния и грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Представитель РПЦ выразил опасение, что это может привести к актам насилия в отношении миллионов верующих.

Ранее депутат Милонов пожелал верующим на Украине справиться с испытаниями после запрета УПЦ.

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