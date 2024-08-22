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Россиянам перечислили главные уловки мошенников в преддверии 1 сентября

Специалист Алабин: мошенники могут отправлять родителям ссылку на фейковый опрос

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Shutterstock

Мошенники могут отправлять родителям фейковые опросы, например, об учебном процессе или о питании, в преддверии 1 сентября. Об этом kp.ru рассказал руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.

Сообщения могут приходить от имени учителя или члена родительского комитета, при этом ссылка с опросом может вести на фишинговый сайт, где нужно авторизоваться с помощью учетной записи от соцсетей или мессенджеров. Еще один способ обмана — создание поддельных групповых чатов, которое строится по аналогичной схеме.

Помимо этого, родителям могут рассылать письма с сообщениями о скидках и акциях в поддельных магазинах, отметил эксперт. Другой вариант — получение просьбы проголосовать за ребенка, который якобы участвует в каком-то конкурсе, по ссылке, ведущей на фишинговый сайт.

«Когда пользователь проходит по ссылке, его просят авторизоваться, чтобы проголосовать за ребенка в конкурсе — с помощью логина и пароля от Telegram, социальных сетей, сайта Госуслуги и так далее. Если пользователь вводит данные своей учетной записи, то они попадают к мошенникам, с их помощью они авторизуются в сервисе, меняют пароль — и аккаунт под их полным контролем. Дальше ситуация может развиваться по-разному: могут начать рассылать сообщения с просьбой перевести денег, распространять некую информацию, пытаться взять кредит и так далее», — уточнил Алабин.

22 августа Positive Technologies (PT) сообщали, что киберпреступники разработали новую схему для заражения устройств и сбора данных. Они маскируют свои фишинговые письма под ответы на якобы ранее отправленные сообщения и просят жертву переслать этот ответ, используя доверие между сотрудниками.

Ранее адвокат предупредила, как не стать жертвой мошенников на отдыхе.

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