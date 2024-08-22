«Учитель истории ведет физику»: в Саратовской области заявили о дефиците педагогов

В Саратовской области зафиксированы случаи, когда учителя в школах преподают предметы не из своей области знаний. Об этом в ходе совещания в облдуме сообщил министр образования региона Михаил Орлов, передает sarinform.ru.

«Есть случаи, когда учитель истории [из-за дефицита педагогов] ведет физику. Когда учитель химии ведет биологию — это нормально, это одна область», — сказал Орлов.

Он отметил, что проблему можно решить, если нанимать на работу в школы студентов, которые обучаются по целевому направлению. По его словам, в этом году в вузах обучение проходят 172 студента-целевика, которые станут педагогами. В прошлом году их было 74.

12 августа сообщалось, что в Казани одна из школ развесила на подъездах объявления о поиске новых сотрудников, в том числе учителей. По словам местных жителей, объявления развесили в одном из дворов на улице Братьев Касимовых. Из них следует, что лицей нуждается в педагогах по шести предметам: ОБЖ, информатике, математике, русскому языку, английскому языку, истории. Также среди вакансий указаны «учитель начальных классов», «педагог-психолог», «социальный педагог», «уборщица», «повар», «дворник», «уборщик бассейна» и другие.

Ранее стало известно, что в российском регионе сельским учителям выплатят подъемные в размере 200 и 300 тыс. рублей.