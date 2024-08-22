Случай «малой чумы» выявили в Башкирии

В Башкирии зафиксировали случай инфицирования «малой чумой» в одном из городов, власти обратились к жителям. Об этом сообщает Utv.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Агидель. Случай туляремии, которая больше известна как «малая чума», зафиксировали в ТСН «Дачник». Администрация города призвала жителей не посещать сады и огороды до 8 сентября, а также не пить сырую воду и не употреблять в пищу немытые овощи и фрукты.

Туляремия, или «малая чума», является инфекцией, которая поражает лимфатические узлы, кожу, глаза, кишечник, легкие и вызывает общую интоксикацию. Первыми симптомами болезни выступают повышение температуры, озноб, головная боль и слабость. Недуг переносят кровососущие насекомые и грызуны.

Роспотребнадзор региона сообщает, что в городе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий и дополнительный мониторинг по выявлению инфекции.

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