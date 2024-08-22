Названо число афтершоков после Шипунского землетрясения в Камчатском крае

В Камчатском крае зарегистрировано более 500 афтершоков после землетрясения в районе Шипунского полуострова. Наиболее мощный из них произошел сегодня с магнитудой 6,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

«В Авачинском заливе, неподалеку от Шипунского полуострова, продолжает развиваться мощный афтершоковый процесс. Сегодня, 22 августа, в 11:33 местного времени (02:33 мск) произошел ощутимый афтершок, магнитуда которого составила 6,1. На данный момент это сильнейшее событие в афтершоковой последовательности. На данный момент определены параметры более чем 300 афтершоков, а всего их произошло более 500», — говорится в сообщении на телеграм-канале геофизической службы.

По информации ведомства, в ближайшие одну-две недели могут произойти дополнительные афтершоки. Уточняется, что их магнитуда будет значительно ниже.

Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 6,1, которое произошло в 120 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 39 км. В ГУ МЧС России рассказали, что жители Петропавловска-Камчатского и соседних районов ощутили толчки силой до четырех баллов.

В ночь на 19 августа началось извержение вулкана Шивелуч. В результате этого произошло землетрясение магнитудой 7,1 в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 46 км.

Интенсивность толчков в городском округе Петропавловск-Камчатский достигала 7 баллов, в Вилючинском — 6-7 баллов, в Елизовском районе — до 6 баллов, а в Мильковском и Усть-Камчатском районах — до 5 и 4 баллов соответственно. После основного толчка начался интенсивный процесс афтершоков.

Ранее ученые дали прогноз по извержениям вулкана Шивелуч на Камчатке.