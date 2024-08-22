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Причин для подорожания рыбной продукции нет, считают в правительстве

Патрушев: причин для подорожания рыбной продукции нет, рост цен спекулятивен

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Объективных предпосылок для подорожания рыбной продукции в России нет, рост цен спекулятивен. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, сообщает РИА Новости.

По словам Патрушева, вылов рыбы, кальмаров и креветок отечественными рыбаками в целом растет и по ряду показателей уже превысил достижения прошлого года. Отдельно он отметил успехи по добыче тюльки и хамсы в Азово-Черноморском бассейне и мойвенную путину в Баренцевом море.

Кроме того, вице-премьер напомнил, что раньше фарш сурими, из которого делают крабовые палочки, в России импортировали, а теперь его производят самостоятельно и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров.

К Новому году россияне не останутся без рыбы и красной икры, резюмировал Дмитрий Патрушев.

20 августа стало известно, что Совет Федерации рекомендовал правительству активнее закупать отечественную рыбную продукцию для государственных нужд, школьного питания и питания военнослужащих в местах постоянной дислокации. Сенатор Александр Двойных сообщил, что уровень потребления рыбной продукции в России пока не соответствует рекомендуемому Минздравом показателю — 28 килограммов в год на человека.

Ранее россиянам объяснили, почему роллы назвали «Филадельфия» и «Калифорния».

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