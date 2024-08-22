На Камчатке идет несколько спасательных операций в дикой природе

На Камчатке стартовали три операции по спасению туристов и местных жителей. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в «ВКонтакте».

У туриста из зарегистрированной группы на вулкане Ключевская сопка, начались проблемы с сердцем, а второй получил травму связок.

Группа находится на высоте 2,7 тысячи метров, связь и координаты установлены, уточнил глава ГУ МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев. Он добавил, что территориальный центр медицины катастроф готов к вылету, но погодные условия пока остаются неопределенными. Медики и спасатели также находятся в готовности к вылету.

В Пенжинском районе продолжаются поиски двух местных жителей, которые отправились на лодке из села Парень в село Манилы вдоль береговой линии Пенжинской губы. Спасатели и волонтеры активно участвуют в поисковых работах.

Ранее тела «британского Билла Гейтса» и его дочери нашли на затонувшей яхте.