Названы симптомы у детей, которые требуют экстренной операции

Детские хирурги сталкиваются как с врожденными аномалиями, так и с приобретенными заболеваниями. Причем некоторые из этих патологий могут потребовать срочного обращения к врачу, поэтому родителям следует знать, на какие симптомы важно обращать внимание. О них «Газете.Ru» рассказал детский хирург «СМ-Клиника» для детей Максим Сергиенко.

Врач обратил внимание, что, когда болезнь не беспокоит, то есть время, чтобы полностью разобраться, поставить диагноз и продумать план лечения. Но иногда заболевание застает врасплох и любое промедление может серьезно навредить здоровью ребенка.

К таким симптомам, в частности, относится острая боль в животе, особенно в правых отделах, и может быть признаком острого аппендицита.

«Острый аппендицит — это самое частое заболевания в детском возрасте, которое может приводить к перитониту. Похожие жалобы наблюдаются при почечной колике, вызванной мочекаменной болезнью, перекруте придатков матки у девочек. Все эти состояния требуют госпитализации в стационар и часто хирургического лечения», — предупредил специалист.

Многократная рвота, приступы боли в животе, вздутие живота и нарушение отхождения стула могут быть признаком кишечной непроходимости. В такой ситуации часто обычный рентген живота помогает правильно и быстро поставить диагноз.

«У детей встречаются аномалии развития кишечника, которые себя никак не проявляют и могут служить причиной для спонтанного развития непроходимости кишечной трубки. В такой ситуации требуется экстренная операция. Ранняя диагностика (до развития осложнений: некроз кишки, перитонит) приводит к лучшим результатам лечения», — отметил Сергиенко.

Часто у мальчиков и подростков бывают острые боли в мошонке. По словам врача, перекрут яичка — самое грозное заболевание, с которым может столкнуться будущий мужчина. Ведь при этом заболевании сосуды яичка становятся пережаты, и оно не кровоснабжается.

«Счет идет на часы, раскрутить яичко и восстановить кровоток желательно в первые 6 часов от возникновения боли. Если в этой ситуации медлить, то можно лишиться органа — приходится удалять мертвое яичко», — предупредил специалист.

Обильная рвота, кровь или стул с кровью может быть признаком кровотечения. В такой ситуации нередко приходится оперировать: останавливать кровотечение или удалять его источник.

Ущемление паховых грыж (появление резкого болезненного выпячивания в паху, нередко сопровождающееся рвотой) часто требует неотложной операции. Чем позже пациент обращается за помощью, тем выше риск развития осложнений (некроз, перитонит).

Кроме того, по словам врача, нередко маленькие дети проглатывают инородные тела, которые затем попадают в просвет желудочно-кишечного тракта. Чаще всего небольшие округлые предметы выходят естественным путем, не причиняя вред организму. Но бывает, что задерживаются в узких местах желудочно-кишечного тракта, в такой ситуации необходимо провести его эндоскопическое удаление. Стоит отметить, что это малоинвазивное вмешательство, которое проводится под обезболиванием. Никаких разрезов при этом делать не приходится, а операция занимает от 10 до 30 минут.

«Существуют опасные инородные тела, которые могут стать причиной кишечной непроходимости, перфорации кишки и перитонита. К таким относят неодимовые магниты, батарейки, иглы и булавки, а также силикагелевые шарики. При проглатывании таких предметов необходимо обращаться за медицинской помощью немедленно даже при отсутствии жалоб», — предупредил врач.

Также он добавил, что не следует заниматься самостоятельным лечением гнойников кожи. Даже сейчас встречаются случаи, когда неправильное лечение маленького «прыща» приводит к сепсису, обширным ранам и дефектам, а иногда и угрожающим жизни состояниям, резюмировал врач.

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