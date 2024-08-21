В Петербурге пьяный мужчина метал кирпичи с верхнего этажа

В Шушарах задержали местного жителя, который метал кирпичи с верхнего этажа и разбил несколько автомобилей. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы обратилась жительница многоэтажки по Московскому шоссе, женщина сообщила, что во дворе дома в прохожих летят кирпичи с верхних этажей.

Прибывший на место наряд полиции задержал пьяного 28-летнего мужчину, который метал кирпичи и разбил несколько машин на парковке. Хулигана доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании в отношении него меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Челябинске голый мужчина разгромил несколько машин на парковке во дворе жилого дома. Россиянин в неадекватном состоянии колотил длинной палкой по лобовым стеклам. Дебошира задержали сотрудники полиции, предполагая, что задержанный нуждается в медицинской помощи, полицейские вызвали специализированную бригаду медиков, которые госпитализировали хулигана.

Ранее в Перми полуголый мужчина запрыгнул на машину и избил ее владелицу.