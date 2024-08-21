Осужденный за изнасилование экс-депутат Госсобрания Якутии получил ранение на СВО

Бывший депутат Государственного собрания Якутии Сергей Никонов, осужденный за изнасилование и избиение, получил ранение в зоне специальной военной операции (СВО) и сейчас проходит лечение в Нижнем Новгороде. Об этом пишет якутское издание «ТайгаПост».

Командир штурмовой группы с позывным «Чекист» получил 22 осколочных ранения в руку, ногу, спину и бок. По словам 58-летнего мужчины, украинские военные более получаса обстреливали его позицию из минометов и гранатометов.

«Минут 40 прыгал из воронки в воронку. Одна мина ложится впереди, другая позади, я третью уже не жду и резко меняю направление. Все время надо мной висел дрон-корректировщик», — рассказал Никонов.

Он уже месяц находится на «гражданке». Нижегородский госпиталь стал восьмым для экс-депутата с тех пор, как он вернулся из зоны СВО.

В прошлом году в Якутии 48-летняя предпринимательница обвинила Никонова в изнасиловании и избиении в гостинице. Экс-депутат не признал вину.

Ранее осужденный за взятки экс-полковник Захарченко обратился к Путину с просьбой отправить его на СВО.