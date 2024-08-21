Арестован глава цифрового управления ФСИН

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, задержанного по делу о получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Мужчина пробудет под арестом два месяца, до 19 октября.

20 августа сообщалось, что Тимченко был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ рассказали, что в отношении начальника управления цифровой трансформации ФСИН возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что бывший сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки в 5 млрд рублей.

По информации издания, сообщники навязали «крышу» администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд руб. Это самая крупная в истории МВД России взятка.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о коррупции.