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Французский журналист незаконно посетил Курскую область

Журналист французской газеты Croix Алонсо незаконно приехал в Курскую область

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Журналист французской газеты Croix Пьер Алонсо незаконно приехал на территорию Курской области, после чего опубликовал материал о поездке.

Из материала журналиста следует, что он пересек границу 19 августа. По словам Алонсо, во время поездки он побывал в селе Дарьино Суджанского района и селе Обуховка Кореневского района. Сопровождал его командир украинского подразделения с позывным «Медведь».

19 августа американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой сообщила, что ее журналисты и фотограф прибыли в Суджу вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Издание отмечает, что его сотрудники пересекли границу Украины и РФ в субботу, 17 августа.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона будет расследовать все случаи посещения журналистами западных СМИ Курской области.

Ранее Захарова рассказала, в каком случае против сотрудников западных СМИ заводят уголовные дела.

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