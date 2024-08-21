Журналист французской газеты Croix Пьер Алонсо незаконно приехал на территорию Курской области, после чего опубликовал материал о поездке.

Из материала журналиста следует, что он пересек границу 19 августа. По словам Алонсо, во время поездки он побывал в селе Дарьино Суджанского района и селе Обуховка Кореневского района. Сопровождал его командир украинского подразделения с позывным «Медведь».

19 августа американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой сообщила, что ее журналисты и фотограф прибыли в Суджу вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Издание отмечает, что его сотрудники пересекли границу Украины и РФ в субботу, 17 августа.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона будет расследовать все случаи посещения журналистами западных СМИ Курской области.

Ранее Захарова рассказала, в каком случае против сотрудников западных СМИ заводят уголовные дела.