Посетительница зоопарка пробралась в вольер с тиграми и пыталась их погладить

В Нью-Джерси полиция разыскивает посетительницу зоопарка, которая пробралась в вольер с тиграми и пыталась погладить хищников. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел в зоопарке Кохэнзик и попал на видео. Молодая женщина перелезла через ограждение в вольер с тиграми и начала подманивать хищника, протянув ему руку через небольшой металлический забор.

Зверь среагировал молниеносно и попытался укусить американку, но та успела отскочить. После этого посетительница позировала для фото несколько секунд и скрылась. Полиция штата объявила женщину в розыск, руководство зоопарка настоятельно просит посетителей не приближаться к хищным зверям.

До этого сообщалось, что в Индии бегемот напал на сотрудника зоопарка и затоптал его. 54-летний смотритель вошел в вольер, где находилась самка бегемота с новорожденным детенышем. Мужчина попытался подвинуть маленького гиппопотама, мать восприняла это как угрозу, набросилась на сотрудника и затоптала его. Другие смотрители бросились на помощь, вытащили мужчину из вольера, его госпитализировали с многочисленными травмами, но несмотря на все усилия медиков спасти пострадавшего не удалось.

Ранее тигр сбежал из заповедника и растерзал фермера, возвращавшегося домой.