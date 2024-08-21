Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы за фейки о ВС РФ

Суд признал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) виновным в распространении дезинформации о Вооруженных силах РФ и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Помимо этого, суд запретил Гудкову заниматься деятельностью, которая связана с распространением информации в сети «Интернет», сроком на четыре года.

Следствие установило, что экс-депутат в своем канале на одном из видеохостингов опубликовал видеозапись, которая содержит заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. Данное деяние подпадает под п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Обвиняемый не присутствовал на суде, поскольку находится за границей. 26 декабря 2023 года Гудков был объявлен в международный розыск министерством внутренних дел России.

27 февраля Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал Гудкова на два месяца.

Ранее Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.