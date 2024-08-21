Подростки ограбили стоматологию в Екатеринбурге

В Чкаловском районе Екатеринбурга группа подростков ночью ограбила стоматологическую клинику, воры вынесли два фотоаппарата за 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В стоматологическую клинику на Родонитовой улице воры пробрались около четырех утра 21 августа, подростки проникли в помещение через окно. В кабинете дантиста сработала сигнализация, воры схватили два фотоаппарата и скрылись.

Личности подростков устанавливаются, их разыскивают полицейские. Руководство клиники оценило ущерб в 400 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что двоих подростков арестовали в Риге за то, что они разбили витрину магазина электросамокатом и украли алкоголь. Через некоторое время подозреваемые были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания. Как сообщается, один из задержанных подростков, 2007 года рождения, уже совершал имущественные преступления. Его подельник, родившийся в 2008 году, до этого в поле зрения полиции не попадал.

Ранее в Воронеже молодой человек украл из магазина алкоголь, чтобы купить наркотики.