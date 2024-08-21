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Сотрудника МВД арестовали после смерти участника СВО в отделе полиции

В Дагестане арестовали сотрудника МВД после смерти участника СВО в отделе полиции

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Махачкале полицейского, обвиняемого в смерти участника специальной военной операции (СВО) на Украине, отправили в СИЗО. Об этом сообщил общественник Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Сотрудник ППС Абдулганиев Гамзат, задержанный по делу об убийстве участника СВО А. Джабраилова в отделе полиции по Советскому району г. Махачкалы арестован на два месяца Советским судом г. Махачкалы», — написал общественник.

В июле вернувшийся со спецоперации Джабраилов якобы вел себя неадекватно на улице, после чего полицейские доставили его в Советский РОВД Махачкалы. Там военнослужащего начали бить ногами и электрошокером. В результате мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Затем, 20 августа, в Дагестане задержали полицейского по делу о смерти Джабраилова. Сообщалось, что первоначально родителей погибшего бойца заставили записать видео, на котором они заявляли об отсутствии претензий к правоохранителям и убедили, что у сына остановилось сердце.

Ранее участников СВО предложили снабдить охотничьими ружьями.

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