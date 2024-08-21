В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов

Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняли. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.
«В 18:40 мск ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты», — уточнили в сообщении.
В Росавиации обратили внимание, что в период действия временных ограничений «уходов» лайнеров на запасные аэродромы не зафиксировали.
До этого в Росавиации назвали причину ограничения работы аэропортов.
Аэропорты прекратили прием и выпуск самолетов с 15:46. Причиной, по информации СМИ, стало наличие ограничений на использование воздушного пространства радиусом 100 км.
Вечером в среду, 21 августа, угрозу атаки дрона объявили в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале написал, что все необходимые меры по повышению безопасности приняты.
Ранее Минтранс поддержал идею запрета полетов для авиадебоширов.