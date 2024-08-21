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В Мурманской области сняли ограничения на работу аэропортов

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины

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Shutterstock/Maxena

Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняли. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

«В 18:40 мск ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты», — уточнили в сообщении.

В Росавиации обратили внимание, что в период действия временных ограничений «уходов» лайнеров на запасные аэродромы не зафиксировали.

До этого в Росавиации назвали причину ограничения работы аэропортов.

Аэропорты прекратили прием и выпуск самолетов с 15:46. Причиной, по информации СМИ, стало наличие ограничений на использование воздушного пространства радиусом 100 км.

Вечером в среду, 21 августа, угрозу атаки дрона объявили в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале написал, что все необходимые меры по повышению безопасности приняты.

Ранее Минтранс поддержал идею запрета полетов для авиадебоширов.

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