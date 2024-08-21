Житель Казани решил «за компанию» с женой попробовать витамины и попал в реанимацию

Жителя Казани госпитализировали после того, как он решил поднять иммунитет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам жены пострадавшего, сама женщина заметила у местного косметолога рекламу капельниц с витаминами и решила их приобрести. Супруг также решил купить продукт «за компанию».

«Капать витамины косметолог приехала к паре лично — в коттеджный поселок Тургай», – сообщается в публикации.

Как рассказали клиенты, женщина не спрашивала, есть ли у кого-то из них хронические болезни или непереносимость каких-либо компонентов. Специалист якобы сделала работу и уехала.

Спустя некоторое время, мужчина и женщина почувствовали недомогание, их рвало кровью. Позже у россиянки все прошло, ее супруга тем временем направили в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением, которое появилось на фоне хронического гастрита. Спасти пострадавшего не удалось.

Выяснилось, что косметолог, по словам женщины, привезла им капельницу от похмелья. При этом сам мужчина спиртным не злоупотреблял.

Супруга хочет привлечь косметолога к ответственности. Известно, что на данный момент специалист продолжает свою деятельность.

Ранее россиянка не смогла получить выплату за участника СВО из-за его отравления водкой.