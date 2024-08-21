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Главу МИД Польши возмутила невозможность снести «сталинскую высотку»

Сикорский пожаловался на невозможность снести «сталинскую высотку» в Варшаве

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f11photo/Shutterstock/FOTODOM

Польские власти не могут снести «сталинскую высотку» в центре Варшавы, так как здание было внесено в список памятников культурного наследия. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, сообщает Польское радио.

Речь идет о здании, известном как Дворец культуры и науки. Оно было построено в 1955 году и представляло собой подарок Польше от СССР. В настоящее время «сталинская высотка» выполняет функции офисного здания и выставочного центра.

При этом глава внешнеполитического ведомства республики назвал здание «символом Иосифа Сталина» и добавил, что считает его некрасивым. В частности, ему не нравится «смесь архитектурных стилей».

«Но, увы, во время правления PiS (партии «Право и справедливость». — «Газета.Ru») здание было включено в реестр памятников», — отметил он.

Министр добавил, что строительство «сталинской высотки» в центре Варшавы якобы нанесло вред экологии города.

22 июля в городе Новограде в Польше снесли памятник польско-советского «Братства по оружию». Сначала к объекту подогнали тяжелую технику и экскаватор, который сделал подкоп под фундамент. После этого сотрудники профильных служб повалили монумент и разрушили его при помощи пневматических молотов.

Ранее в РФ объявили в розыск главу польского города Валбжих, где снесли памятник советским солдатам.

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