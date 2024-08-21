Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о пожаре в жилом доме на юге Москвы

МЧС РФ: при тушении пожара в доме на юге Москвы никто из огнеборцев не пострадал

Никто из сотрудников экстренных служб, привлеченных к тушению пожара в жилом доме на улице Газопровод в московском районе Южное Чертаново, не пострадал. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

Таким образом в ведомстве прокомментировали публикацию в Telegram-канале SHOT о том, что один из работающих на месте происшествия огнеборцев якобы перестал выходить на связь.

«Пострадавших среди сотрудников нет», — говорится в заявлении.

Также представители МЧС РФ уточнили, что огонь охватил одну из квартир на девятом этаже упомянутого дома. Из загоревшегося помещения спасатели эвакуировали женщину с ребенком, и сейчас продолжают ликвидировать пламя.

О пожаре в жилом доме на улице Газопровод стало известно вечером 21 августа. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев заявил, что перед возникновением возгорания в здании раздался оглушительный хлопок. Иные подробности к текущему моменту не поступали.

12 августа в жилом доме в подмосковном городе Лобне произошел пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб успели вывести на улицу пятерых взрослых и одного ребенка, но еще двоих человек спасти не удалось.

Ранее в Республике Мордовия дети случайно сожгли жилой дом, сарай и гараж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами