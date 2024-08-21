Стали известны подробности о пожаре в жилом доме на юге Москвы

Никто из сотрудников экстренных служб, привлеченных к тушению пожара в жилом доме на улице Газопровод в московском районе Южное Чертаново, не пострадал. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

Таким образом в ведомстве прокомментировали публикацию в Telegram-канале SHOT о том, что один из работающих на месте происшествия огнеборцев якобы перестал выходить на связь.

«Пострадавших среди сотрудников нет», — говорится в заявлении.

Также представители МЧС РФ уточнили, что огонь охватил одну из квартир на девятом этаже упомянутого дома. Из загоревшегося помещения спасатели эвакуировали женщину с ребенком, и сейчас продолжают ликвидировать пламя.

О пожаре в жилом доме на улице Газопровод стало известно вечером 21 августа. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев заявил, что перед возникновением возгорания в здании раздался оглушительный хлопок. Иные подробности к текущему моменту не поступали.

12 августа в жилом доме в подмосковном городе Лобне произошел пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб успели вывести на улицу пятерых взрослых и одного ребенка, но еще двоих человек спасти не удалось.

Ранее в Республике Мордовия дети случайно сожгли жилой дом, сарай и гараж.