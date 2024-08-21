Аэропорт Мурманска возобновил работу в штатном режиме после ограничений воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиаузлу.

Авиагавань прекратила прием и выпуск самолетов с 15:46. Причиной, по информации СМИ, стало наличие ограничений на использование воздушного пространства радиусом 100 км. Аналогичные меры приняли в отношении аэропорта Хибины.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщал, что на территории региона выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Власти приняли необходимые меры по повышению безопасности, подчеркнул глава региона.

Позже представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что работа аэропортов Мурманск и Хибины в Мурманской области была ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее Минтранс поддержал идею запрета полетов для авиадебоширов.