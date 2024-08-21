Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ленобласть расширила возможности по использованию земельного сертификата

Дрозденко: Ленобласть готова совершенствовать практическую помощь семьям

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Ленинградской области расширили возможности использования земельного сертификата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти уточнил, что такое решение было принято в связи с обращениями многодетных семей.

«Команда готова менять и совершенствовать нормативную базу и практическую помощь семьям, учитывая запросы и изменяющиеся условия. «Принцип эволюции» в управлении считаю одним из основных», — написал Дрозденко.

Глава Ленинградской области уточнил, что теперь семья может использовать средства, гарантированные сертификатом, на приобретение или строительство жилого помещения, погашение ипотеки, а также на оплату подключения жилья к инженерным коммуникациям или, при необходимости, их реконструкцию.

Отмечается, что новые меры соцподдержки закреплены постановлением правительства региона от 21.08.2024 № 575 «О внесении изменений в постановление правительства Ленинградской области от 23 апреля 2020 года № 234 «О предоставлении меры социальной поддержки в виде земельного капитала в Ленинградской области».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами