Ленобласть расширила возможности по использованию земельного сертификата

В Ленинградской области расширили возможности использования земельного сертификата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти уточнил, что такое решение было принято в связи с обращениями многодетных семей.

«Команда готова менять и совершенствовать нормативную базу и практическую помощь семьям, учитывая запросы и изменяющиеся условия. «Принцип эволюции» в управлении считаю одним из основных», — написал Дрозденко.

Глава Ленинградской области уточнил, что теперь семья может использовать средства, гарантированные сертификатом, на приобретение или строительство жилого помещения, погашение ипотеки, а также на оплату подключения жилья к инженерным коммуникациям или, при необходимости, их реконструкцию.

Отмечается, что новые меры соцподдержки закреплены постановлением правительства региона от 21.08.2024 № 575 «О внесении изменений в постановление правительства Ленинградской области от 23 апреля 2020 года № 234 «О предоставлении меры социальной поддержки в виде земельного капитала в Ленинградской области».