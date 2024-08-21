В Искитиме мигрант приставал к детям на детской площадке

Жители микрорайона Подгорный в Искитиме спугнули с детской площадки незнакомца, который приставал к несовершеннолетним и удовлетворял себя на глазах у детей. Об этом сообщает «АиФ Новосибирск».

По словам очевидцев, мужчина пришел на детскую площадку и домогался двух мальчиков. Злоумышленник, предположительно иностранец, демонстрировал детям половой орган и мастурбировал. Его спугнул один из прохожих, родители несовершеннолетних обратились в правоохранительные органы.

«Куда он именно побежал, мы не знаем. Парень, который его искал, полазил по кустам, посмотрел, нигде нет. Скорее всего, он убежал уже в другой район», — рассказала местная жительница.

На подозреваемого составили ориентировку, его разыскивают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливает региональный СК.

До этого сообщалось, что в Томске мигрант подсел в парке к 12-летней девочке и завел непристойный разговор. Изучив камеры видеонаблюдения, сотрудники МВД задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Он легально находится на территории РФ и не имел судимостей. Теперь по вменяемой статье подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в ХМАО неизвестный угостил детей на детской площадке конфетами и пригласил их к себе домой.