Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава района в Курской области досрочно сложил полномочия

Глава Дмитриевского района Курской области Рябыкин заявил о сложении полномочий

close
100%
Администрация города

Алексей Рябыкин, глава Дмитриевского района Курской области, сообщил о досрочном сложении полномочий. Чиновник написал об этом в своем Telegram-канале.

«Депутаты единогласно поддержали мое решение о досрочном прекращении полномочий», — отметил чиновник.

Он уточнил, что принял непростое решение в связи с «выполнением задач» в добровольческом формировании на территории южного федерального округа.

По словам Рябыкина, события последних лет стали «временем больших испытаний», временем, когда нужно расставить приоритеты.
Он поблагодарил жителей за поддержку и активное участие в общественной жизни.

Накануне стало известно, что в боях под Курском получил осколочное ранение актер Евгений Шишов. Врачи не успели его спасти. 42-летний Шишов ушел добровольцем на СВО в феврале этого года. У него осталась 15-летняя дочь. По дробности — в материале «Газете.Ru».

Ранее Собянин сообщил, что еще 23 тыс. жителей Москвы отправятся добровольцами на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами