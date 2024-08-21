Глава района в Курской области досрочно сложил полномочия

Алексей Рябыкин, глава Дмитриевского района Курской области, сообщил о досрочном сложении полномочий. Чиновник написал об этом в своем Telegram-канале.

«Депутаты единогласно поддержали мое решение о досрочном прекращении полномочий», — отметил чиновник.

Он уточнил, что принял непростое решение в связи с «выполнением задач» в добровольческом формировании на территории южного федерального округа.

По словам Рябыкина, события последних лет стали «временем больших испытаний», временем, когда нужно расставить приоритеты.

Он поблагодарил жителей за поддержку и активное участие в общественной жизни.

Накануне стало известно, что в боях под Курском получил осколочное ранение актер Евгений Шишов. Врачи не успели его спасти. 42-летний Шишов ушел добровольцем на СВО в феврале этого года. У него осталась 15-летняя дочь. По дробности — в материале «Газете.Ru».

Ранее Собянин сообщил, что еще 23 тыс. жителей Москвы отправятся добровольцами на СВО.