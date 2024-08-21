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Дезинсектор раскрыл, есть ли эффект от аэрозолей против тараканов

Дезинсектор Меньшиков: аэрозоли против тараканов имеют ограниченный эффект

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Shutterstock

Эффект от популярных аэрозолей против рыжих тараканов есть, но ограниченный. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил дезинсектор Алексей Меньшиков, комментируя недавнее исследование американских ученых, показавшее неэффективность непрофессиональных средств от насекомых.

«Если говорить про дихлофос, который в аэрозолях продается в аптеках и магазинах — это низкоконцентрированный состав, он, в принципе, местно может разогнать тараканов», — сказал Меньшиков.

По его словам, при прямом попадании на насекомое, аэрозоль способен уничтожить его. Однако, если распылить вещество на стены или мебель, часть из них выживет.

Чтобы полностью избавиться от тараканов, специалист посоветовал обратиться к профессиональному дезинсектору.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Economic Entomology (J. Econ. Entomol), средства против тараканов на основе пиретроидов недостаточно эффективны из-за развития устойчивости у насекомых.

Рыжие тараканы (Blattella germanica) — самый распространенный в домах и квартирах вид тараканов.

В новом исследовании ученые собрали насекомых из мест, где у них выработалась устойчивость к пиретроидам. Эксперимент показал, что средства с этими токсинами уничтожают менее 20% рыжих тараканов, которые находились в обработанных местах в течение 30 минут.

Ранее в Петербурге младенец отравился средством от тараканов.

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