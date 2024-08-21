Синоптик предупредил об увеличении количества магнитных бурь

На текущий момент Солнце находится в стадии усиления своей активности, из-за чего количество магнитных бурь станет больше. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на пресс-конференции, посвященной теме магнитных бурь.

«По прогнозам, это будет продолжаться примерно до конца нынешнего года, возможно, еще и в первой половине следующего года. В этот период сильных магнитных бурь будет больше, потому что на Солнце будут происходить более активные процессы», — сказал специалист.

По словам Леуса, после окончания нынешнего солнечного цикла интенсивность магнитных бурь станет ощутимо меньше. При этом в ближайшую неделю существенных возмущений магнитосферы Земли не ожидается, отметил синоптик.

До этого главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что на 2024-2025 годы приходится пик активности Солнца. По словам специалиста, это приведет к возмущению магнитного поля.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли опасаться солнечных вспышек и магнитных бурь.