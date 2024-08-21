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Отец с дочерью перевернулись на сапборде на Камчатке

На Камчатке спасли мужчину с ребенком, которые перевернулись на сапборде

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ГУ МЧС России по Камчатскому краю' class="item-image" >
Телеграм-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Житель Камчатки с семилетней дочерью перевернулись на озере во время катания на сапборде, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Инцидент произошел на Халактырском озере, в экстренные службы обратилась женщина, которая сообщила, что ее муж с дочерью перевернулись во время катания на арендованном сапборде.

Отец с ребенком оказались в воде после того, как сап перевернуло порывом сильного ветра, мужчина успел сообщить о произошедшем жене. Спасатели на лодке добрались до людей и доставили их к месту проката.

Мужчина и ребенок сильно замерзли и промокли, но медицинская помощь им не потребовалась. Как отметили в МЧС, сапборд был взят в прокат, мужчине и ребенку не выдали спасательные жилеты.

До этого сообщалось, что в Ярославле трое молодых людей спасли женщину с маленьким ребенком на сапе, которых относило течением в Волгу. На помощь россиянке бросились трое молодых людей, которые отбуксировали сап к берегу. Женщина отметила, что маршрут сплава ей был известен, но с сильным течением в этой местности они раньше не сталкивались.

Ранее в Приморье три человека пропали после сплава по озеру на сапбордах.

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