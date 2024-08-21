В Италии нашли тела двух из шести пропавших пассажиров затонувшей яхты

Водолазы, принимающие участие в поиске пропавших пассажиров затонувшей у берегов Италии яхты, обнаружили первые два тела. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации журналистов, тела находились внутри парусного судна.

«Одно из тел принадлежало мужчине крепкого телосложения», — говорится в материале.

Другие подробности пока не уточняются. В том числе это касается того, кому принадлежало второе обнаруженное тело.

Парусное судно Bayesian затонуло в районе города Палермо, расположенного на итальянском острове Сицилия, 19 августа. Яхта шла под флагом Великобритании, и большинство пассажиров на ее борту были гражданами этого государства. Еще несколько человек были родом из Новой Зеландии, Шри-Ланки и Ирландии.

Новостное агентство ANSA сообщало, что всего на судне находились 22 человека. Шесть из них после ЧП пропали без вести.

При этом одним из пропавших оказался мультимиллионер Майк Линч, которого называют «британским Биллом Гейтсом». Кроме того, газета The Guardian рассказала об исчезновении после происшествия главы американского банка Morgan Stanley Джонатана Блумера.

Ранее в сети появились кадры крушения яхты Bayesian.