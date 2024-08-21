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Слабовидящий мальчик, которому в школе вырвали кусок кожи, получит компенсацию

В Волжском мальчик с вырванным куском кожи в школе получит компенсацию

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Pixabay

Несовершеннолетний житель города Волжский, который сильно травмировал в школе плечо, получит от образовательной организации компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Инцидент произошел 15 ноября 2023 года в классе, где учатся дети с нарушением зрения. Как установило ведомство, руку 11-летнего мальчика сначала зажало дверью, а после резкого рывка ребенку буквально вырвало кусок кожи на левом плече дверной ручкой. Медики диагностировали ему ушибленную рваную рану левого предплечья.

Школа не обеспечила ребенку безопасные условия пребывания в ней, поэтому суд постановил учреждение выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

До этого российскую учительницу оштрафовали за публикацию фото ребенка с особенностями.

Ранее жительницу Кургана оштрафовали за оскорбление учителя в школьном чате.

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