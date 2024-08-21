Назван новый глава департамента военного имущества Минобороны РФ

Бывший гендиректор ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» («Госзагрансобственность») Управления делами президента РФ Евгений Логвинов назначен директором департамента военного имущества Министерства обороны России. Такую информацию публикует сайт оборонного ведомства.

Логвинов был назначен на новую должность приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 года.

Как стало известно, в 2021-2024 годах Логвинов занимал пост гендиректора «Предприятия по управлению собственностью за рубежом» управделами российского лидера.

До этого, в период с 2018-го по 2021-й Логвинов руководил оздоровительным комплексом «Десна». Он также относится в управделами президента.

Кроме того, в 2015-2018 годах Логвинов возглавлял департамент ООО «Газпромбанк — Инвест».

Департамент военного имущества Минобороны ФР занимается реализацией полномочий оборонного ведомства управлением и распоряжением имуществом российской армии, земельными участками, а также движимым военным имуществом. Кроме того, ведомство занимается организацией деятельности по расквартированию войск, контролю за реализацией инвестиционных контрактов, стороной по которым является МО РФ.

Ранее суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны.