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Уникальный фиолетовый гриб нашла жительница Нижегородской области

Нижегородка показала фото редкого фиолетового паутинника, который нашла в лесу

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Светлана Лукоянова/VK

Жительница Нижегородской области показала в соцсетях редкий гриб, который нельзя собирать. На находку обратило внимание издание NN.ru.

«Кто знаком с этим чудом? Это паутинник фиолетовый», — поделилась фотографией улова россиянка.

По словам любительницы тихой охоты, на уникальный гриб она набрела около деревни Медведково под городом Семенов.

Несмотря на свой необычный окрас, паутинник съедобен, но сбор этого вида запрещен, так как он занесен в Красную книгу России.

До этого житель Башкирии похвастался гигантскими дождевиками, которые собрал во время пробежки по лесу. По словам мужчины, он бегал по пересеченной местности, тренируясь перед трейлом, когда заметил грибы. Общий вес «улова» составил более 20 кг. Самый большой гриб весил около шести килограммов.

Ранее юрист рассказала, в каком случае за сбор грибов может грозить уголовная ответственность.

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