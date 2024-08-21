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Мигрант-криптовалютчик лишился 23 млн рублей из-за мошенников в Подмосковье

РН ТВ: в Подмосковье мошенники украли у мигранта-криптовалютчика 23 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Подмосковье мошенники украли у иностранца 23 млн рублей, которые он получил после сделки с криптовалютой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 20 августа. Проживающий в городе Химки уроженец Киргизии договорился о встрече с неизвестным «покупателем». Когда криптовалютчик шел к условленному месту, его окружили пять человек, которые заявили, что предназначенные для продажи криптовалюты 23 млн рублей принадлежат им.

Злоумышленники заявили, что «покупатель», на встречу с которым шел мигрант, хочет их обмануть. После этого они отобрали у иностранца деньги и скрылись.

После произошедшего мигрант обратился за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, как челябинка проникала в дома пенсионеров под видом соцработницы и обворовывала их.

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