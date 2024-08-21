Россиянин получил 16 лет колонии за изнасилование дочери знакомых

В Саратове огласили приговор местному жителю, который обвинялся в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки, мужчина получил 16 лет колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в январе и июле 2021 года обвиняемый находился в гостях у знакомых, где он дважды подверг сексуальному насилию их несовершеннолетнюю дочь.

Девочка рассказала о произошедшем родителям, в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Во время следствия обвиняемый находился под стражей, приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который надругался над школьницей в аквапарке. Инцидент произошел в аквапарке «Мореон» на юге столицы. Как рассказала родителям 15-летняя пострадавшая, незнакомец совратил ее и изнасиловал. Взрослые обратились в полицию. Предполагаемый насильник был задержан, им оказался 23-летний Равшан С., мужчина не был официально трудоустроен и жил в московском районе Ясенево, не имея регистрации. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин трижды надругался над дочерью и получил срок более 10 лет.