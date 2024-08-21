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На западе Москвы эвакуировали торговый центр

ТЦ «Океания» эвакуировали на западе Москвы

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Торгово-развлекательный центр «Океания» эвакуировали на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Посетителей ТЦ «Океания» по громкой связи попросили покинуть здание», — отметили в сообщении, не уточнив причины произошедшего.

Официальных комментариев пока не поступало.

До этого сообщалось, что в МГТУ им. Баумана провели эвакуацию Учебно-лабораторного корпуса из-за анонимного сообщения о минировании.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

В понедельник, 19 августа, стало известно, что россиянка связалась с мошенниками и подожгла три торговых центра в Ростове-на-Дону.

В середине августа в московском ТРК «Европолис» объявили эвакуацию.

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