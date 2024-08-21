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Турист из Новосибирска пропал во время снегопада в горах Алтая

На Алтае спасатели ищут туриста, который пропал в горах во время снегопада

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МЧС РФ по Республике Алтай

В Кош-Агачском районе Республики Алтай пропал турист из Новосибирска, спускался через перевал и перестал выходить на связь. Об этом сообщает республиканское управление МЧС.

Спасатели выдвинулись на поиски туриста из Новосибирска, пропавшего в горах Республики Алтай. Мужчина не зарегистрировал свой поход официально, но спустя два дня сообщил в МЧС о том, что совершает переход через перевал Маашей-Абыл-Оюк, путешественник отметил, что в горах он попал под сильный снегопад.

После этого мужчина больше не вышел на связь. 20 августа на его поиски выехали спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, пока местонахождение туриста не установлено.

До этого сообщалось, что на острове Русский мужчина сорвался со скалы, спускаясь на веревке, ему потребовалась помощь спасателей. Два альпиниста спускались со скалы, один из мужчин сорвался с высоты и упал на камни. Его напарник обратился в экстренные службы, спасатели на лодке добрались до пострадавшего. 29-летнему альпинисту оказали первую помощь и передали врачам. Подробности о состоянии мужчин неизвестны.

Ранее в Северной Осетии спасатели помогли юноше, которому в горах упал на голову камень.

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