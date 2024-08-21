Россиянин пришел к барберу на стрижку и лишился части уха

В Тобольске мужчина пришел подстричься и лишился мочки уха. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Мужчина пришел в парикмахерскую, где планировал сделать прическу, но во время процедуры барбер срезал клиенту ножницами часть уха. Медики диагностировали резаную рану ушной раковины с дефектом кожи. Эксперты оценили травму как легкий вред здоровью.

Так как мужчина испытывал «физические и нравственные страдания» и полагал, что его обезобразили, от барбера он потребовал 100 тысяч рублей. По решению суда работник возместит 60 тысяч (моральный вред) и 30 тысяч рублей (за нарушение прав потребителя).

До этого в Бразилии мужчина решил ограбить собственную мать. Он напал на нее с ножом и отрезал руку. По словам самого молодого человека, он хотел получить доступ к ее счетам с помощью отпечатков. Позже он заявил, что таким образом отомстил за ритуал черной магии, который с ним проводила родственница.

Ранее подростки похитили мужчину и отрезали ему палец, требуя признания в краже наркотиков.