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Ozon и «Авито» запустили акции поддержки пострадавших в Курской области

Ozon и «Авито» запускают акции для поддержки пострадавших в Курской области

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Yan Dobronosov/Reuters

Крупнейшие российские цифровые платформы — Ozon и «Авито» — запускают акции поддержки пострадавших жителей в Курской области. Об этом говорится в их совместном обращении в Telegram-канале.

«Авито» разработал сервисы, способствующие быстрому расселению пострадавших граждан. Пользователи платформы смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома.

Ozon же предоставит пострадавшим по три тысячи баллов (1 балл = 1 рубль). На эти деньги они смогут купить на платформе что-то необходимое на специальной витрине маркетплейса.

ВСУ продолжают атаковать Курскую область. Сообщалось, что украинские военные сбросили с коптера на автомобиль взрывное устройство в Большесолдатском районе, в результате чего женщина получила ранения, спасти ее не удалось.

21 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что после нападения на Курскую область о переговорах между Москвой и Киевом не может быть и речи. По его мнению, «до полного разгрома врага» наладить диалог уже не получится.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ за все время боев в Курской области.

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