Раскрыт интервал движения поездов между Москвой и Петербургом по ВСМ

Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить каждые 15 минут. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает ТАСС.

«Жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут ближе намного друг к другу, почти в два раза, чем есть сегодня», — заявил заммэра.

До этого сообщалось, что проектирование и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируют на 2024-2028 годы. Эксплуатировать инфраструктуру начнут со второго квартала 2028 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на строительство скоростной железно-дорожной магистрали по маршруту Москва — Санкт-Петербург выделят порядка 34,1 миллиарда рублей. Глава города отмечал, что самой сложной задачей при строительстве ВСМ будет обустройство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево, работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов России.