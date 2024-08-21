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Президент Киргизии убрался в горах

Президент Киргизии Жапаров убрал мусор в горах в назидание согражданам

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Пресс-служба парламента Киргизской Республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел уборку на месте отдыха граждан в горах. Об этом глава государства сообщил в своем блоге в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Жапаров опубликовал видеоролик, на котором он собирает мусор у реки. Президент Киргизии призвал жителей страны следить за состоянием природы и убирать за собой после отдыха.

«Давайте будем чутко относиться к своей природе, следить и воспитывать друг друга, будем примером друг для друга. Кто-то другой и половину нашей природы не очистит. Давайте не жить одним днем», — говорится в публикации.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с представителями власти во время визита в Саратов поднял тему ненадлежащего состояния города. Чиновник рассказал о множестве жалоб жителей. Люди утверждают, что областной центр никто не чистит и не моет.

В июне губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что прервал свою командировку в Белоруссию для решения мусорной проблемы в регионе. По его словам, ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами снова накалилась.

Ранее Жапаров подписал указ о запрете вебкама.

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