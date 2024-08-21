«Подумала, что кто-то шутит»: прохожий напал с ножом на 19-летнюю девушку в Калининграде

В Калининграде голоса прохожих спасли от нападения неизвестного 19-летнюю девушку, сообщает «Клопс».

По словам калининградки, инцидент произошел ночью 17 августа в Московском районе города, когда она возвращалась с работы домой. Пострадавшая утверждает, что злоумышленник, которому на вид около 40 лет, не имел особых примет, но был высокого роста. Он подбежал к девушке сзади, схватил за волосы и шею, потребовал отдать ему сумку.

«В первое мгновение я подумала, что кто-то шутит — живу рядом и многих знаю в том районе. Но когда он другой рукой прислонил к шее холодное лезвие, я поняла, что все серьезно. Мне стало понятно, что у горла нож. Мужчина начал угрожать мне», — вспоминает местная жительница.

Она не сразу поняла, что незнакомцу от нее нужно, и продолжила движение. Девушка говорит, что боялась позвать на помощь, так как злоумышленник угрожал изрезать ее ножом. Однако вскоре они услышали голоса людей, и нападавший ослабил хватку. Он стал оправдываться и заявил девушке, что лишь хотел ее проучить. Мужчина преследовал жертву около 10 минут и даже сообщил, что родился в 1991 году.

«Потом он спросил, как выйти на Тихорецкую, и ушел. Я вернулась домой, меня трясло от страха. Спать не могла, рассказала родителям. Папа пошел в ближайшее гаражное общество, спросил у сторожей про камеры. Записей не было, но сторожа не удивились — говорят, что это не первый аналогичный случай», — отмечает калининградка.

В тот же день она обратилась в полицию. Там заявление от потерпевшей приняли, но давать оперативный комментарий журналистам не стали.

Ранее россиянин ограбил и изнасиловал москвичку, пригрозив ей ножом.