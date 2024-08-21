Посетители московских кафе стали оставлять больше онлайн-чаевых

В Москве за последний год на 13% увеличился средний размер онлайн-чаевых, передает проект «Сноб» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «нетмонет». Отмечается, что сотрудники столичных заведений общепита связывают это с постепенным отказом граждан от наличных денег.

По данным сервиса, в июле 2023 года гости московских кафе и ресторанов оставляли на чай в среднем 381 рубль, а в июле 2024 года эта сумма составила 431 рубль. Специалисты связывают рост размера денежного вознаграждения в том числе с подключением электронных чаевых.

«Большинство людей хранят свои деньги на карте. И даже если кто-то дает на чай купюрами, сотрудники заведения все равно идут в банкомат, чтобы положить их себе на карту», — отметил старший официант и помощник сомелье ресторана 0.75 please Moscow Влад Сирияк.

Управляющая ресторана Red Wall Валерия Бейбулатова в свою очередь сообщила, что онлайн-чаевые сильно упрощают работу кассы.

Ресторатор Антон Винер до этого заявил, что сейчас в России наибольшей популярностью пользуются заведения со смешанной и национальной кухней, а также рестораны, которые кроме еды предлагают гостям полноценный досуг.

Он также рассказал, что в последние годы рестораны активно расширяли меню за счет местных традиционных блюд.

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