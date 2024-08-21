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«Хамство и безразличие»: мэр Кисловодска возмутился поедающими газон в городе лошадьми

Мэр Кисловодска возмутился лошадьми, поедающими газон за 500 млн рублей

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Телеграм-канал «Евгений Моисеев»

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев посетовал на безразличие владельцев домашнего скота, которые отпускают животных пастись на облагороженные территории, и назвал такое поведение «хамством». Гневный пост градоначальник разместил в своем Telegram-канале.

«Полное безразличие к тому, что скот сделает на благоустроенных улицах и скверах Кисловодска. А может, и не безразличие вовсе, а радость от зеленого газона на нашем отремонтированном Старом озере. Хороший корм. Мы потратили более 500 млн рублей на благоустройство озера, которое теперь просто съедят, испортят и завалят все навозом», — возмутился Моисеев.

Он обратился к собственнику животных и попросил его приехать в правоохранительные органы для составления протокола.

В комментариях в публикации жители присоединились к негодованию мэра, назвав происходящее «вопиющим безобразием», а также посоветовали поставить камеры и забор по периметру территории, чтобы можно было лучше контролировать нарушителей.

Ранее в Сочи разъяренная корова атаковала россиянку и попала на видео.

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