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Россиянину, летавшему на вертолете в сельский магазин, вынесли приговор

В Омской области полет мужчины в сельпо на вертолете признали незаконным

Полеты вертолета «Робинсон Р-44» в Омской области признали незаконными. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города.

Согласно материалам дела, 8 июня 2024 года местный житель совершил полет на легкомоторном авиасудне и сел на поляне вблизи жилых домов в селе Богословка, чтобы сделать покупки в сельском магазине. При этом у мужчины не было плана полета, разрешения на использование воздушного пространства, а также других необходимых документов.

В том же месяце нарушитель совершил еще четыре полета. Суд признал его действия незаконными. Будут ли применены к омичу какие-либо санкции, не сообщается.

Ранее стало известно, что дебошир из Сургута, по вине которого экстренно посадили самолет, заплатит 600 тыс. рублей.

Ранее россиянин отсудил у авиакомпании компенсацию за ночные кошмары после проблемного полета.

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