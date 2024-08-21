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Профессор рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков

Профессор Карабиненко: антибиотики нельзя принимать бесконтрольно

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Shutterstock

Бесконтрольное применение антибиотиков грозит тем, что микробы будут адаптироваться к ним. Об этом «Парламентской газете» рассказал доктор медицинских наук, профессор, терапевт РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

Он отметил, что в течение длительного времени люди очень поверхностно относились к лечению заболеваний с помощью таких препаратов. В связи с этим придется разрабатывать новые лекарства против многих болезней. При этом это достаточно долгий и дорогостоящий процесс, который требует применения новых технологий, подчеркнул эксперт. По его мнению, лечение антимикробными веществами должны контролировать врачи.

«На каждый чих антибиотик не назначают, поэтому правильно, что уже несколько лет в нашей стране их можно купить в аптеке только по рецепту. И, если человек начал терапию, необходимо ее закончить. Часто люди принимают лекарство два дня, а, когда стало легче, температура спала, перестают это делать. Хотя курс рассчитан на семь дней», — отметил Карабиненко.

В апреле Минздрав России принял новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. В нем исключены антибиотики из списка зарегистрированных в России лекарств для лечения ОРВИ, однако добавлены другие препараты, включая «Кагоцел». Также в список инструментальных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций включена пульсоксиметрия.

Ранее были названы два антибиотика с опасными для жизни побочными эффектами.

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