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Раскрыт секрет долголетия старейшей в мире женщины

Врач Кондрахин: старейшая в мире женщина из Испании обладала геном долголетия

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Depositphotos

Старейшая в мире женщина из Испании Мария Бранья Морера, которая ушла из жизни в 117 лет, имела секрет, который позволил ей прожить так долго. Он заключался в обладании генами долгожительства, которые дают 85% вероятности того, что человек встретит глубокую старость, рассказал 360.ru кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

«Это однозначно гены долгожительства, которые она приобрела в своей семье, они реализоваться могли, причем это закрепилось», — считает врач.

При этом он отметил, что вряд ли бы женщине удалось прожить так долго, если бы она злоупотребляла вредными привычками – курила, ела много жареного, пила. Но в любом случае правильного образа жизни недостаточно для того, чтобы дожить до глубокой старости, убежден Кондрахин. По его словам, 80-85% успеха зависит от того, были ли у человека в роду долгожители – это самый главный фактор.

«Медицина в данном случае занимает всего только 20% от этой истории», — пояснил врач.

Важными он также назвал модифицированные факторы – к примеру, низкое потребление сахара, поваренной соли, много движения, хорошее питание. Вредные факторы внешней и внутренней среды изнашивают организм быстро, заключил доктор.

Напомним, самая старая из живущих на Земле людей Мария Браньяс Морера родилась на территории США в 1907 году. За свою долгую жизнь она пережила пандемию испанского гриппа (1918–1920), гражданскую войну в Испании (1936–1939 годы), две мировых войны, а также начало и основную фазу пандемии COVID-19. Она ушла из жизни накануне.

Ранее стало известно, как долгожителям удается сохранять ясный ум.

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