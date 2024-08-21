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Блогера Сидоропуло потребовали арестовать за мошенничество

СК РФ требует арестовать блогера Сидоропуло за мошенничество с продажей курсов

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Следственный комитет требует арестовать блогера Андрея Сидоропуло за мошенничество с продажей онлайн-курсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд, куда поступило соответствующее ходатайство.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сидоропуло», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что Сидоропуло обвиняют по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере».

Блогера задержали в Краснодаре 20 августа. От его действий пострадали порядка 40 граждан, которые суммарно передали Сидоропуло за обучение свыше 8,3 млн рублей. Офисы блогера работали в Москве и Краснодаре. В своих соцсетях Сидоропуло продавал курсы по арбитражу трафика — закупке трафика по низкой цене, чтобы перепродать его дороже.

Мужчину объявили в федеральный розыск в январе.

Ранее сообщалось, что блогера Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 октября.

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