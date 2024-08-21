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Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова привезли в суд для рассмотрения жалобы

Мосгорсуд начал рассматривать жалобу генерала Булгакова на арест

Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию бывшего замглавы Минобороны РФ генерала Дмитрия Булгакова на арест. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Булгакова задержали в конце июля текущего года. По данным правоохранительных органов, во время службы генерала в Минобороны действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Следствие считает, что экс-замминистра обороны выступал посредником между ведомством и «Грязинским пищевым комбинатом», руководителей которого задержали еще в апреле. Выяснилось, что в рационе армии говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков была занижена.

Булгакова заключили под стражу, однако 8 августа стало известно, что он обжаловал свой арест.

Ранее следствие оценило материальный ущерб от «махинаций» экс-замминистра обороны Булгакова.

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